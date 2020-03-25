Путин поручил обложить налогом дивиденды, выводимые за рубеж

Президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в 15% все доходы в виде процентов и дивидендов, которые выводятся в зарубежные юрисдикции.

— Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Две трети этих средств в результате разного рода схем оптимизации облагаются ставкой налога в 2%, тогда как граждане платят 13%. Это не справедливо. Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на них в 15%.

Если иностранные партнеры не примут наши предложения, Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке, заявил Путин.

— Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и вложений в ценные бумаги облагаются налогом. Предлагаю гражданам, чьи инвестиции во вклады и ценные бумаги превышают 1 млн рублей, обложить доход налогом в 13%. Только процентные доходы, а не сами вклады. Это всего 1% населения.