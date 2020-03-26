ЦБ рекомендовал банкам перейти на «новогодний» режим работы

Центробанк рекомендовал кредитным организациям с 30 марта по 3 апреля работать в режиме как в новогодние, праздничные дни. Они должны обеспечить операции по выдаче компаниям денег на выплату зарплаты и других пособий.

Кроме того, ЦБ посоветовал банкам обеспечить функционирование банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.

Ранее ЦБ порекомендовал банкам предоставить ипотечные каникулы больным коронавирусом.

Вчера Владимир Путин объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей, с сохранением заработной платы. Исключение составят структуры жизнеобеспечения, в том числе медучреждения, аптеки, магазины, транспорт и органы власти. Работники этих структур будут работать.