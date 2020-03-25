ЦБ порекомендовал банкам предоставить ипотечные каникулы больным коронавирусом

Банк России порекомендовал предоставлять заразившимся коронавирусной инфекцией ипотечные каникулы, реструктурировать потребительские кредиты, а также отменить начисления неустойки за просроченные платежи по кредиту.

Согласно рекомендации ЦБ РФ, на послабления могут рассчитывать пациенты с подтвержденным заболеванием.

«Подтвержденное наличие COVID-19 может являться причиной и для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительского кредита (займа), а также отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащие исполнение обязательств по договору», — говорится на сайте регулятора.

Рекомендации направлены также в микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и страховые компании.

Ранее Глава Центробанка заявила, что не видит необходимости в введении прямых выплат гражданам от государства для поддержания спроса и потребительской активности.

