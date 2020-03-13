В Минздраве объяснили порядок оплаты больничных из-за карантина

Действующим законодательством компенсация разницы между зарплатой и больничным во время нахождения на карантине не предусмотрена.

«Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине», — говорится на сайте Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что в России число случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось с 34 до 45.



Напомним, по поручению Рустама Минниханова в Татарстане вводится особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля.

