В кафе и ресторанах Татарстана ограничили количество посетителей до 20 человек

Кабмин Татарстана отдельно поручил кафе и ресторанам обеспечивать особый дезинфекционный режим. Кроме того, посадку посетителей необходимо ограничивать, не более 20 человек в одном зале.

В ресторанах необходимы средства для дезинфекции рук, наличие мыла, антисептиков и бумажных полотенец, а персоналу следует измерять температуру перед приходом на рабочее место.

Напомним, что в Татарстане запрещено проведение массовых мероприятий численностью больше 20 человек. Также с 26 марта на территории РТ приостанавливается деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций.