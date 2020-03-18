Российских школьников отправили на трехнедельные каникулы

В российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы в связи с распространением коронавируса нового типа, об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он уточнил, что будет организована поддержка дистанционного обучения, передает «РИА Новости».

Напомним, досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет перенесен на июнь.



Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок. Они стартуют с четверга, 19 марта. Также глава республики дал поручение школам подготовиться к переходу на дистанционное обучение.

