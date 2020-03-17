Школьные каникулы в Татарстане начнутся 19 марта

Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился перенести школьные каникулы в республике на более ранний срок. Они стартуют с четверга, 19 марта.

Также Минниханов поручил подготовиться к возможному переходу школ Казани на дистанционное обучение, если придется продлить каникулы из-за угрозы коронавируса, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее стало известно, что с 19 марта на дистанционное обучение переходит Казанский федеральный университет (КФУ).