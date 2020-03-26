В московском Минздраве готовятся к распространению коронавируса по типу ядерной реакции

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Главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев заявил, что российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас уже геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», — сказал Малышев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Малышева, сейчас разрабатывается механизм постановки диагноза дистанционно при помощи IT-технологий.

Сейчас в России зарегистрировано 658 случаев заболевания.