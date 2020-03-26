В Башкирии при пожаре в частном доме погибли двое мужчин

Фото: МЧС по РБ

Вчера вечером в Башкирии при пожаре в частном доме погибли двое мужчин. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ.

Пожар произошел в селе Антоновка Гафурийского района республики. На момент прибытия подразделений происходило открытое горение бревенчатого жилого дома. В 21.55 пожар локализован на площади 40 кв. метров. В 22.23 открытое горение было ликвидировано.

Во время тушения пожара обнаружены двое погибших мужчин. Причины возникновения пожара устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

