Минниханов продолжит работать в обычном режиме на следующей неделе

Президент Татарстана Рустам Минниханов на следующей неделе будет работать в обычном режиме, несмотря на то, что она объявлена выходной.

«Президент Татарстана является лицом ответственным за все, что происходит в республике, тем более в такое непростое время. Поэтому, конечно же, он будет оперативно осуществлять свою деятельность и все, что необходимо в этих условиях, делать», — заявила «РИА Новости» руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Напомним, Рустам Минниханов уже успел дать поручения республиканскому оперштабу по борьбе с коронавирусом. Ему предстоит организовать работу по всем предложенным инициативам президента России Владимира Путина.

Также глава республики в ходе посещения КАМАЗа в Набережных Челнах отметил, что необходимо использовать потенциал республиканских предприятий для организации производства индивидуальных средств защиты.

Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ о нерабочей неделе.

