Минниханов призвал предприятия республики организовать производства индивидуальных средств защиты

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе посещения КАМАЗа в Набережных Челнах заявил, что необходимо использовать потенциал республиканских предприятий для организации производства индивидуальных средств защиты.

«Имея такой ресурс, мы должны иметь собственное производство. Маски всегда были нужны, особенно в сегодняшних условиях. Эта тема сейчас превратилась в некий спекулятивный сегмент. Это ненормально!», — отметил глава республики.

Также в ходе посещения челнинского автопредприятия Минниханов оценил профилактические меры, реализуемые на заводе. Так, на КАМАЗе применяются средства индивидуальной защиты и антисептики, сотрудники, прибывшие из других стран, находятся на двухнедельном карантине, по возможности организована дистанционная работа специалистов.

Напомним, сегодня Рустам Минниханов также побывал с рабочим визитом в особой экономической зоне «Алабуга». В ходе поездки он посетил завод АО «Полиматиз». За час работы предприятие может произвести материал для изготовления 500 тысяч масок. В ближайшее время здесь планируют увеличить производство в 10 раз.



Помимо этого, китайский город Мэйшань планирует прислать в Нижнекамск 5 тыс. медицинских масок

