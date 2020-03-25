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«Татнефть» откроет производство антисептиков на комплексе «Танеко»

20:37, 25.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
«Татнефть» откроет производство антисептиков на комплексе «Танеко»
Фото: pxhere.com

«Татнефть» будет производить спиртосодержащие антисептики на базе нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко» в Татарстане.

Полученная продукция будет предоставлена сотрудникам компании, а также безвозмездно передана в социальные службы регионов деятельности «Татнефти».

Отмечается, что антисептик будет производиться по рецептуре, рекомендованной ВОЗ. Основным компонентом в нем станет изопропиловый спирт, сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что казанская компания «Хорошоу» выпустила антисептик аэрозольного типа. Антисептический препарат под названием «Септ» на 65% состоит из изопропилового спирта, также в него добавлен лекарственный препарат хлоргексидин.

ПромышленностьНефтьНефтехимияОбществоМедицинаБизнес Татарстан
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