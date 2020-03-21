В Казани выпустили аэрозольный антисептик

Казанская компания «Хорошоу» выпустила антисептик аэрозольного типа. Антисептические препараты под названием «Септ» на 65% состоит из изопропилового спирта, также в него добавлен лекарственный препарат хлоргексидин.

«Жидкий антисептик выпускается в баллонах по 140 мл, 210 мл, 270 мл, 500 мл и 1000 мл. Его можно использовать для обработки рук, рабочих поверхностей, клавиатуры, ручек дверей, руля автомобиля и прочего», — рассказала представитель компании Оксана Стовба.

В день выпускается порядка 30 тыс. единиц продукции. В ближайшее время антисептик появится в аптеках.

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