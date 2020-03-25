В России торговые сети на выходной неделе будут работать в обычном режиме

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе, которая у большей части россиян будет выходной, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейших российских ретейлеров.

Как отметили в организации, для торговых сетей, которые поставляют продукты и товары повседневного спроса, никаких изменений не предусматривается.

В магазинах предприняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, пишет «РИА Новости».

Представитель X5 Retail Group (куда входят «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») подтвердил, что магазины сетей будут работать на следующей неделе в обычном режиме.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом объявил следующую неделю — с 28 марта по 5 апреля — выходной, с сохранением заработной платы. Исключения составят жизненно важные структуры, в том числе медучреждения и транспорт.