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В Татарстане заморозили розничные наценки на продукты

18:13, 17.03.2020
В Татарстане заморозили розничные наценки на продукты
Фото: agro.tatarstan.ru

Оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках Татарстана договорился с ретейлерами и сельхозпроизводителями, что те заморозят розничные наценки на продовольственные товары. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков.

По его словам, сейчас в РТ наблюдается повышение спроса на основные продукты питания в магазинах Татарстана. Однако ретейлеры отмечают, что подобные скачки наблюдаются не впервые и, как правило, длятся около двух недель, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Напомним, вчера президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях.

Общество Татарстан
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