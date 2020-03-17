В Татарстане заморозили розничные наценки на продукты

Оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках Татарстана договорился с ретейлерами и сельхозпроизводителями, что те заморозят розничные наценки на продовольственные товары. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков.

По его словам, сейчас в РТ наблюдается повышение спроса на основные продукты питания в магазинах Татарстана. Однако ретейлеры отмечают, что подобные скачки наблюдаются не впервые и, как правило, длятся около двух недель, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Напомним, вчера президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях.