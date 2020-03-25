Нападающий «Салавата Юлаева» Бурмистров тренируется в Казани

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров на время карантина из-за коронавируса тренируется в Казани. Об этом в интервью Sport24 сообщил сам хоккеист.

«Сидим в Казани дома. Каждый день выезжаю только в зал и обратно. В Казани вот снег выпал. Смотрим сериалы, последнее — «Триггер». Пересматриваю ли я хоккей? Мы прошли одну серию, не хочется смотреть назад. Можно сказать, что пока отдыхаем», — заявил Бурмистров.

Напомним, ранее стало известно, что «Салават Юлаев» не намерен продлевать контракт с Бурмистровым. Его соглашение с уфимским клубом заканчивается 30 апреля 2020 года.

По некоторым данным, игрок может вернуться в казанский «Ак Барс». Сам Бурмистров эту информацию не подтверждает.

Сегодня КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф из-за угрозы распространения коронавируса. Обладатель Кубка Гагарина в нынешнем году определен не будет.