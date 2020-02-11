День голосования за поправки в Конституцию могут сделать выходным

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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в среду, 22 апреля, и этот день могут объявить выходным.

Не исключается, что для объявления этого дня выходным придется принять отдельный закон, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение по дате голосования пока не принято.



«Мы проговаривали. Все варианты сейчас существуют. Наверное, разумно делать его выходным днем. Но это предложение, которое мы должны обсудить сейчас вместе с президентом», — сказал сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас.

Президент России Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона по поправкам к Конституции только после результатов голосования граждан.

Ранее СМИ сообщили, что всероссийское голосование по предложенным поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Еще один вариант — 26 апреля.