В Кремле заявили, что не рассматривают перенос даты голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ главы государства о дате общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть подписан на этой неделе. Возможность проведения голосования в другой день пока не рассматривалась.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет никаких объективных показаний», — заявил Песков.

Он уточнил, что указ об утверждении 22 апреля днем голосования по поправкам в Основной документ должен выйти в течение нескольких дней, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в среду, 22 апреля, и этот день могут объявить выходным.

