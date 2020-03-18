«КАМАЗ» представил новую форму на время эпидемии в стиле костюма химзащиты

Футбольный клуб «КАМАЗ» представил новую игровую форму на время эпидемии коронавируса для продолжения сезона-2019/20.

В видеоролике от пресс-службы челнинцев вначале показывается, как коронавирус съедает эмблемы европейских футбольных лиг. После этого выводится новая форма «КАМАЗа», стилизованная под костюм химической защиты, с респиратором на лице.

«Пока Sports.ru пугает, мы предлагаем альтернативный вариант формы для продолжения чемпионата. Желаем всем нам выиграть эту игру», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, накануне РФС приостановил проведение чемпионатов России по футболу, в том числе в ПФЛ, где выступает «КАМАЗ».