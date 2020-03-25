При поддержке Минниханова татарские артисты дадут бесплатные онлайн-концерты в соцсетях

Популярные татарстанские артисты договорились провести несколько онлайн-концертов для подписчиков официальных интернет-сообществ Татарстана в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Об этом в своем Instagram сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. «Шәп булган бу. Барыгызны да онлайн-концертка чакырам!» — написал он.

Такая серия онлайн-выступлений пройдет впервые в истории. Ее откроет народный артист Республики Татарстан Салават Фатхетдинов. Идею также поддержали Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова, Диляра Вагапова, Ришат Тухватуллин.

Минниханов поддержал эту добрую инициативу татарстанских популярных артистов — они выступят онлайн, чтобы порадовать поклонников по всему миру и подбодрить жителей республики, которые находятся на самоизоляции или карантине из-за коронавируса, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе президента.