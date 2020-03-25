Путин обратится к россиянам в связи с эпидемией коронавируса
Президент РФ Владимир Путин выступит со специальным обращением к гражданам России в связи с распространением пандемии коронавируса. Оно выйдет в эфир в ближайшие часы.
Такое решение глава государства принял после посещения больницы в Коммунарке, где находятся зараженные вирусом, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также на решение повлияло вчерашнее совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Накануне президент РФ посетил больницу в московской Коммунарке, где лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним, что в стране на сегодня зарегистрированы 658 случаев заражения COVID-19. За последние сутки выявлены 163 заболевших.
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