«Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения чемпиона
«Ак Барс» выступил с обращением к руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении сезона-2019/20 годов.
В своем заявлении казанский клуб утверждает, что иностранные хоккеисты команды попросили отпустить их к семьям. Также в «Ак Барсе» не уверены в спортивном составляющем оставшейся части сезона после снятия из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса».
Казанский клуб попросил об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 г., без определения обладателя Кубка Гагарина.
«Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов», — говорится в сообщении клуба.
В «Ак Барсе» уверены, что дальнейшее продолжение сезона подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семей.
Полное обращение казанского клуба можно почитать на официальном сайте команды.СпортХоккей Татарстан
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