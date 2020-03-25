Татарстанских водителей за тонировку начали отправлять под арест

Татарстанская Госавтоинспекция активно взялась за водителей тонированных автомобилей. Если раньше принципиальные автолюбители копили штрафы за нарушения тонировки стекол, то сейчас реально получить за данное нарушение настоящий арест.



Всего за два месяца этого года полицейские «оформили» 11 318 водителей с запрещенной тонировкой. За данное нарушение согласно ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», положен штраф 500 рублей. Еще недавно принципиальные водители могли запросто копить штрафы, но сейчас им грозят серьезные последствия: полицейский вправе потребовать на месте удалить тонировку. И если водитель откажется, то против него будет возбуждено административное делопроизводство за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей либо арест до 15 суток.

С начала года зарегистрировано 43 факта невыполнение законных требований сотрудников ГИБДД. В 12 случаях судом были назначены аресты, обычно на срок от пяти до восьми суток.



— Их арестовали не за тонировку, а за невыполнение законного требования сотрудника полиции, — пояснил замначальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов. — И таких немного, большинство водителей устраняют нарушение без возражений, некоторые даже признаются, что дали себе ранее слово — «езжу до первого инспектора, а потом привожу в соответствие».

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