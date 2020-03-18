Власти Казани рекомендовали ограничить использование наличных в общественном транспорте

Комитет по транспорту Казани рекомендовал жителям при оплате проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях использовать транспортные карты, а также банковские карты с функцией PayPass и мобильные устройства с NFS.

Там пояснили, что ограничение использования наличных необходимо для профилактики распространения коронавируса.

Кроме того, пассажирам советуют не передавать карту в руки кондуктору, а самостоятельно прикладывать ее к считывающему устройству, а также постоянно обрабатывать дезинфицирующими средствами карты и смартфоны.

Ранее в ПАТП №2 показали, как обрабатывают автобусы дезинфицирующим средством перед выездом на линию.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирус может передаваться через наличные деньги.