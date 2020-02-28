«КАМАЗ» надеется решить проблемы с комплектующими из Китая к маю

Гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин выразил надежду на то, что проблемы с комплектующими из Китая решатся к маю, но уверенности в этом пока нет.

«У нас есть третья декада апреля, где у нас пока нет уверенности по поставкам (из Китая — ред). Я могу сказать, что глобальные поставщики, например, по датчикам давления и температуры масла в двигателе компании Bosch, они фактически объявляют о форс-мажорных обстоятельствах. 100% двигателей, которые мы делаем, оснащаются датчиками Bosch. Нет у нас в стране этой специализации. Но мы же не можем без этого датчика выпустить автомобиль», — заметил глава компании.

Когогин отметил, что сейчас у логистов и закупщиков компании «каждый день близок к подвигу» . «Осознавать риски нужно до конца, чтобы их максимально нивелировать», — передает «Интерфакс» слова гендиректора «КАМАЗа».

Ранее глава КАМАЗа Сергей Когогин допустил, что на заводе могут возникнуть риски снижения производственных планов из-за распространения коронавируса в Китае. В связи с чем в компании создали штаб для снижения возможного ущерба, его возглавил сам Когогин.



Кроме того, ПАО «КАМАЗ» издало приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели с 20 апреля на случай перебоев в поставках комплектующих.

