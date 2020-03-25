Новости общества

00:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани музей Тукая начал проводить экскурсии в онлайн-режиме

00:27, 25.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
В Казани музей Тукая начал проводить экскурсии в онлайн-режиме
Фото: kzn.ru

Литературный музей Тукая в Казани запустил онлайн-экскурсии для всех желающих.

Увидеть экспозицию можно на платформе izi.TRAVEL. Аудиогид проведет экскурсию для всех желающих на трех языках — татарском, русском и английском.

Помимо этого, онлайн-посетителей ждут лекции известных психологов, художников, фотографов и кинокритиков. Они будут организованы лабораторией «Угол» и резиденцией креативных индустрий «Штаб».

Доступ к лекциям можно получить, зайдя на странички «Угла» и «Штаба» в социальных сетях.

Также для всех желающих доступны виртуальные выставки Национального музея Республики Татарстан, Государственного музея изобразительного искусства РТ и Музея исламской культуры, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что Национальный музей Татарстана и его филиалы временно закрываются для посещения. Допуск в музеи приостановлен с 19 марта по 15 апреля.

ОбществоОбразованиеИсторияКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров