В Казани музей Тукая начал проводить экскурсии в онлайн-режиме

Литературный музей Тукая в Казани запустил онлайн-экскурсии для всех желающих.

Увидеть экспозицию можно на платформе izi.TRAVEL. Аудиогид проведет экскурсию для всех желающих на трех языках — татарском, русском и английском.

Помимо этого, онлайн-посетителей ждут лекции известных психологов, художников, фотографов и кинокритиков. Они будут организованы лабораторией «Угол» и резиденцией креативных индустрий «Штаб».

Доступ к лекциям можно получить, зайдя на странички «Угла» и «Штаба» в социальных сетях.

Также для всех желающих доступны виртуальные выставки Национального музея Республики Татарстан, Государственного музея изобразительного искусства РТ и Музея исламской культуры, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что Национальный музей Татарстана и его филиалы временно закрываются для посещения. Допуск в музеи приостановлен с 19 марта по 15 апреля.

