Нацмузей Татарстана и его филиалы временно закрываются на карантин

Национальный музей Татарстана и его филиалы временно закрываются для посещения.

Так, допуск в музеи приостановлен с 19 марта по 15 апреля. Такие меры связаны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все мероприятия, запланированные на этот период, переносятся или отменяются, передает пресс-служба мэрии Казани.

Также музей можно «посетить» дистанционно с помощью образовательного проекта «Один день — один экспонат» на сайте. Также на сайте открыт виртуальный музей Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Свияжск закрывается для посещений в связи с эпидемиологической обстановкой.

