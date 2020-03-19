Новости общества

10:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Нацмузей Татарстана и его филиалы временно закрываются на карантин

09:33, 19.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Нацмузей Татарстана и его филиалы временно закрываются на карантин
Фото: kzn.ru

Национальный музей Татарстана и его филиалы временно закрываются для посещения.

Так, допуск в музеи приостановлен с 19 марта по 15 апреля. Такие меры связаны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все мероприятия, запланированные на этот период, переносятся или отменяются, передает пресс-служба мэрии Казани.

Также музей можно «посетить» дистанционно с помощью образовательного проекта «Один день — один экспонат» на сайте. Также на сайте открыт виртуальный музей Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Свияжск закрывается для посещений в связи с эпидемиологической обстановкой.

ОбществоИсторияКультураМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров