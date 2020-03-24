«Рубин» проверили на коронавирус, все оказались здоровы
Тренерский штаб, футболисты, а также персонал казанского «Рубина» прошли тест на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба клуба.
Все анализы оказались отрицательными, заболевших в клубе нет.
«Стали известны результаты анализов на COVID-19. Согласно заключению врачей, у всех игроков, тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о планах команды во время паузы в РПЛ, сообщив о предстоящей проверке на коронавирус.
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