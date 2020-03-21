Китайский город Мэйшань прислал письмо поддержки в Нижнекамск
Китайский город Мэйшань прислал в Нижнекамск письмо поддержки в связи с распространением коронавируса нового типа.
«Мы очень рады, что в вашем городе не зафиксировали случаи заболевания. Мы верим и твёрдо уверены, что под руководством правительства вашей страны вы обязательно победите коронавирус», — говорится в письме.
Также в департаменте иностранных дел китайского города заявили о готовности оказать Нижнекамску помощь, если таковая потребуется.
«Уверены, что под нашими совместными усилиями обеих сторон мы победим коронавирус в ближайшее время, и будут новые достижения в сотрудничестве и обмене между двумя городами», — отметили дипломаты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым