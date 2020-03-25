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В Татарстане из желудка девочки извлекли метровое сплетение волос

03:39, 25.03.2020
В Татарстане из желудка девочки извлекли метровое сплетение волос
Фото: realnoevremya.ru

В детской больнице Нижнекамска хирурги прооперировали девочку с редким заболеванием. Из ее желудка врачи достали ком волос весом 300 граммов.

В больницу 5-летняя девочка поступила с жалобами на тошноту, рвоту и боли в животе. В результате обследования у ребенка обнаружили трихобезоар — инородное тело, занимающее практически весь желудок, двенадцатиперстную кишку и часть тонкого кишечника. Плотный комок волос достиг метровой длины.

По словам заведующего хирургическим отделением №1 Алексея Спиридонова, это патология относительно редкая и встречается у детей (чаще у девочек), имеющих вредную привычку или патологическую наклонность жевать и проглатывать волосы, шерстяные изделия, войлок.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее нижнекамские врачи провели уникальную операцию 100-летней труженице тыла с острой кишечной недостаточностью.

ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
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