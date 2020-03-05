Нижнекамские медики прооперировали 100-летнюю труженицу тыла с редкой патологией

Фото: Минздрав РТ

В Нижнекамске врачи провели уникальную операцию 100-летней труженице тыла с острой кишечной недостаточностью.

Антонина Токарева поступила в больницу в тяжелом состоянии. Медикаментозная терапия не дала результатов, поэтому врачи приняли решение оперировать пациентку. Уже на операционном столе они поняли, что у пациентки серьезная патология.

«В кишечнике была внутренняя грыжа, не бедренная, не паховая, как это обычно бывает, а именно внутренняя грыжа запирательного канала. Тонкая кишка была ущемлена пристеночно, то есть не полностью просвет защемлен был, а только стенка. Это очень редко встречающаяся патология», — передает Минздрав РТ слова хирурга Альберта Арсланова.

В ведомстве отмечают уникальность случая: с такой редкой анатомической патологией в хирургическом отделении №2 НЦРМБ не сталкивались никогда. Однако команда врачей и медсестер сработала быстро и профессионально.

Сейчас бабушка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. За ней ухаживают родственники.



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