В Казани волонтеры начали доставлять продукты одиноким пенсионерам

В Казани волонтеры начали доставлять продукты и лекарства на дом одиноко проживающим пожилым жителям города.



Напомним, ранее в Казани начала работу горячая линия по вопросам доставки продуктов питания и лекарств для одиноко проживающих пенсионеров. Доставлять провизию будет специальный отряд волонтеров.



Сегодня на телефон горячей линии администрации Вахитовского и Приволжского районов поступил первый звонок. Пенсионерка попросила приобрести для нее сахар, гречку, рис, чай и курицу. Заявку перенаправили в штаб волонтеров, созданный на базе Комитета по делам детей и молодежи. Получив маски и перчатки, волонтеры выехали к пенсионерке, которая живет на ул. Хади Такташа. Они получили средства на покупку продуктов и в течение получаса принесли заказ, сдачу и чек.



Всего на данный момент в штабе волонтеров работают 30 человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.