В Казани заработала горячая линия для одиноких пенсионеров

В Казани начала работу горячая линия по вопросам доставки продуктов питания и лекарств для одиноко проживающих пенсионеров. Доставлять провизию будет специальный отряд волонтеров.

Так, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах звонки будут приниматься по телефону +7(843)519-34-06, в Вахитовском и Приволжском районах — +7(843)264-30-86, в Кировском и Московском районах — +7(843)557-76-10, в Советском районе — +7(843)272-17-97.

Как отмечает пресс-служба мэрии, покупка продуктов и лекарств, а также оплата коммунальных платежей производится за счет пенсионера. Кроме того, волонтеры доставляют только продукты первой необходимости.

Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что Минмол и Минтруд республики совместно с муниципалитетами организуют волонтерскую помощь пожилым татарстанцам. Новые «тимуровцы» будут доставлять им домой продукты, лекарства и товары первой необходимости.

