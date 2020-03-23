Российские власти готовят новые послабления для компании из-за коронавируса

Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, которые призваны помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики.

Так, предприятия ряда отраслей в сфере недропользования, услуг связи и телерадиовещания, производства и оборота этилового спирта / алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме розничной торговли алкоголем), использования атомной энергии, защиты государственной тайны, частной детективной деятельности, приобретения оружия и образовательной деятельности смогут продолжать свою деятельность даже после истечения срока действия лицензии.

Отмечается, что работать после прекращения действия лицензии без переоформления или получения новой (а также без уплаты госпошлины) можно будет в течении шести месяцев.

Это же распоряжение запрещает проводить контрольные закупки, проверки. Они будут проводиться только в случае угрозы причинения вреда здоровью, возникновению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в России ввели отсрочку для малого и среднего бизнеса (МСБ) по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, находящиеся в муниципальной или госсобственности. Она составит три месяца.

