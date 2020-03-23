Жаров оценил свою работу на посту руководителя Роскомнадзора

Александр Жаров, ранее освобожденный от должности главы Роскомнадзора, заявил, что все 8 лет, которые он руководил ведомством, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором.

«Для меня эти 8 лет в Роскомнадзоре стали огромным и важным отрезком жизни. Роскомнадзор очень изменился за это время. Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации», — приводит его слова «Интерфакс».

Он отметил, что многое ведомством удалось реализовать и для будущего руководителя Роскомнадзора остается «огромное поле для деятельности».

Жаров также добавил, что в ведомстве отличная команда профессионалов, настроенных на новые достижения.

Напомним, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом освободил от должности главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Жаров с 1999 по 2004 год занимал должность пресс-секретаря Минздрава РФ. В 2004-2006 годах работал помощником, а затем пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова, с 2006 по 2007 был замгендиректора ВГТРК. В 2008 году он занял пост замглавы Минкомсвязи РФ. В мае 2012 года стал руководителем Роскомнадзора.