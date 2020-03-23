Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Премьер-министр РФ Мишустин освободил от должности главы Роскомнадзора Александра Жарова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.

Ранее СМИ сообщали, что Жаров может покинуть свой пост и перейти на работу в «Газпром-медиа». Его место может занять начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи в администрации президента Андрей Липов. Сам Жаров тогда заявил, что ничего не знает о своем возможном назначений.



Роскомнадзор под руководством Жарова в 2018 году прославилось безуспешной борьбой с мессенджером Павла Дурова. При попытках блокировки Telegram Роскомнадзор заблокировал много других сервисов и платформ.

При этом сам Жаров не раз говорил, что пользоваться мессенджером законно, поскольку запрет не касается обычных пользователей.

