Для мультимодального маршрута Казань-Свияжск запустят дополнительный автобус

С 4 февраля для мультимодального маршрута Казань — Свияжск вводится дополнительный рейс автобуса, который позволит добраться до острова-града от железнодорожной станции.

Так, автобус будет отъезжать от железнодорожной станции Свияжск в 8.50, а прибывать на остров в 9.10. Также назначается дополнительный рейс в обратном направлении. С острова-града этот автобус отправится в 9.20 и прибудет на железнодорожную станцию в 9.40.

Более того, для удобства пассажиров скорректировано расписание остальных рейсов. Таким образом, с 4 февраля автобус от станции Свияжск до острова Свияжск будет отправляться в 08:50, 12:05, 14:05, 15:40, 16:40. В обратном направлении — в 09:20, 13:30, 15:10, 16:10, 17:10, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ранее сообщалось, что с 4 февраля начнут курсировать дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — Свияжск — Казань.

