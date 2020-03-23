В России ввели временный запрет на экспорт круп

Фото: Минсельхоз РТ

Россельхознадзор с 20 марта ввел временный запрет на экспорт из России всех видов крупяных изделий.

Данная мера вводится сроком на 10 дней, до особых указаний оперштаба по противодействию коронавирусу.

Причины введения запрета не уточняются, пишут «Ведомости».

Однако стоит отметить, что в России в последнее время увеличился спрос на крупы. Ретейлеры отмечали увеличение их продаж наряду с макаронными изделиями и средствами гигиены. Это связано с сообщениями о распространении в мире нового коронавируса и ослаблении курса рубля.



Ранее сообщалось, что в Татарстане создали штаб по контролю за наличием продуктов в магазинах.

Сейчас в республике есть запасы круп на разных складах на период от 2 до 5 месяцев.

