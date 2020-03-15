В продуктовых магазинах рассказали о росте спроса на крупы и макароны

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента», «Ашан» и Metro Cash & Carry сообщили об увеличении спроса на некоторые товары - крупы, макаронные изделия и средства гигиены. Это связано с сообщениями о распространении в мире нового коронавируса и ослабления курса рубля.

«На данный момент наблюдается увеличение спроса на ряд ассортиментных групп — товары длительного хранения, средства гигиены. Это, например, бакалейные товары, крупы, консервы, макаронные изделия, а также моющие средства», — отметили в пресс-службе Metro.

В X5 отметили, что принимают дополнительные меры для обеспечения россиян всеми необходимыми товарами.

«Налаживаем дополнительные поставки в магазины из наших распределительных центров во всех регионах: увеличиваем объем партий этих товаров в магазины и частоту пополнения полок — это требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени. Производители поставляют товар вовремя, и на складах мы имеем достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности наших покупателей в свежих и качественных продуктах. Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада», — заявил представитель X5 Retail Group.

В Metro сообщили, что компании на складах есть запасы всех необходимых категорий товаров. В «Ленте» рассказали о отсутствии пустых полок в магазинах нет. В «Ашане» также заявили об отсутствии дефицита товаров, пишет ТАСС.

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