Ситуацию с продовольствием держит на контроле Рустам Минниханов

Фото: Минсельхоз РТ

Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова рассказала о работе штаба по контролю за наличием продуктов в магазинах, который создан 16 марта. Президент ежедневно держит ситуацию под контролем, которую мониторят также министр промышленности и торговли и министр сельского хозяйства и продовольствия республики, курирующие штаб. В состав штаба вошли сотрудники антимонопольной службы.

В настоящее время в Татарстане есть запасы круп на разных складах на период от 2 до 5 месяцев. На вчерашний вечер ретейлеры фиксировали снижение спроса на продукцию длительного хранения. Сегодня в республике более 1000 промышленных предприятий производят различную продукцию. Старт весенних продовольственных ярмарок запланирован на 28 марта.

Ранее в Казани признали нехватку товаров первой необходимости.