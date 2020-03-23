Новости общества

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На выборах президента Абхазии выиграл оппозиционер

11:10, 23.03.2020 1
На выборах президента Абхазии выиграл оппозиционер
Фото: ru.wikipedia.org

Лидер оппозиции Аслан Бжания выиграл на выборах президента Абхазии.

Окончательные результаты голосования озвучат завтра, пишет ТАСС со ссылкой на главу Центризбиркома Абхазии Тамаза Гогию.

По его словам, нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, не было.

Напомним, в январе в Абхазии вспыхнули протесты с требованием отставки президента Рауля Хаджимбы, однако сначала он отказался исполнять его. На фоне этого Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Позже парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы. Выборы прошли вчера.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:43
    Абхазов в Абхазии 250 тыс. человек, а какая политическая активность!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров