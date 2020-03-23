На выборах президента Абхазии выиграл оппозиционер

Лидер оппозиции Аслан Бжания выиграл на выборах президента Абхазии.



Окончательные результаты голосования озвучат завтра, пишет ТАСС со ссылкой на главу Центризбиркома Абхазии Тамаза Гогию.



По его словам, нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, не было.

Напомним, в январе в Абхазии вспыхнули протесты с требованием отставки президента Рауля Хаджимбы, однако сначала он отказался исполнять его. На фоне этого Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Позже парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы. Выборы прошли вчера.