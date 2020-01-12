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ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента

13:55, 12.01.2020

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики. Председатель избиркома Тамаз Гогия озвучил дату — 22 марта.

«22 марта [решено назначить выборы]. Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение», — сказал он.

Гогия подчеркнул, что не согласен с решением Верховного суда Абхазии, отменившего итоги сентябрьских выборов президента республики, но обязан исполнять решение суда. При этом он не исключает, что решение может быть оспорено.

Ранее в Абхазии сторонники оппозиции взяли штурмом здание администрации президента в Сухуми.

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