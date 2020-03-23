Слуцкий сравнил себя с Пухляшом из клипа Little Big

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил видеоролик с клипом музыкальной группы Little Big в своем «Инстаграм», где сравнил себя с одним из танцоров.

«Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в Евровидении. Найдешь меня на этом видео? (это очень легко)», — подписал свой пост Слуцкий, намекая на танцора Пухляша.

Напомним, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» должна была представлять панк-рэйв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. На момент отмены конкурса из-за коронавируса, их клип на песню Uno являлся самым популярным среди участников.

Ранее российские синхронистки поддержали группу Little Big после отмены «Евровидения», исполнив танец из их видеоклипа.