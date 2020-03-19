Российские синхронистки поддержали группу Little Big после отмены «Евровидения»

Синхронистки сборной России записали видеоролик в поддержку российской группы Little Big после отмены песенного конкурса «Евровидение» из-за коронавируса.

Спортсменки исполнили танец из видеоклипа на песню Uno. Синхронистки Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Марина Голядкина, Влада Чигирева, Александра Пацкевич и Вероника Калинина выполнили под водой движения, ставшие популярные в последние дни во всем мире.

В конце видеоролика одна из спортсменок остается в бассейне в одиночестве, изобразив действия Пухляша из Little Big из оригинала клипа.

Сами синхронистки признались, что видео изначально снималось для участия во флешмобе в поддержку группы перед «Евровидением». Однако, из-за тренировок публикацию пришлось отложить.