В России будут отслеживать контактировавших с зараженными коронавирусом через телефоны

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России до 27 марта должна создать систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусной инфекцией. Решение было принято на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Система будет организована на основании сведений сотовых операторов о геолокации телефона конкретного лица. Граждане, контактировавшие с заболевшими, будут получать оповещение о необходимости самоизоляции. Эту же информацию будут направлять в оперативные штабы соответствующих регионов страны, говорится на сайте правительства РФ.

Ранее сообщалось, что в России количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло до 438. За последние сутки выявлен еще 71 заболевший, все они из Москвы.