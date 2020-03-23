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Мишустин: за сутки коронавирус выявлен еще у 71 человека

09:21, 23.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Мишустин: за сутки коронавирус выявлен еще у 71 человека
Фото: kremlin.ru

В России количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло до 438. За последние сутки выявлен еще 71 заболевший.

Все новые случаи зарегистрированы в Москве, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Напомним, что за пятницу и субботу в стране число зараженных COVID-19 выросло на 114 человек. Среди них оказались и пять татарстанцев, вернувшихся из Франции, Швейцарии и Испании.

ОбществоВластьМедицина
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