Главное за выходные: новые случаи коронавируса, экстремисты в Татарстане и Башкирии, Дина Гарипова вернулась в Зеленодольск
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 23 марта.
- В субботу стало известно, что в Татарстане подтверждены пять новых случаев коронавируса. Пациенты прибыли из Франции, Швейцарии и Испании. Теперь все находятся в РКИБ. Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом назвал список рейсов, которыми прибыли в Татарстан инфицированные.
Всего за сутки в стране были выявлены 53 новых случая, а общее число зафиксированных заражений достигло 306. На следующий день эта цифра увеличилась еще на 61. Два случая пришлись на Удмуртию, в Татарстане новых случаев заражения коронавирусом не обнаружилось.
Для борьбы с распространением инфекции власти Татарстана запретили проводить мероприятия, численность которых превышает 20 человек.
- В субботу президент РТ Рустам Минниханов отправился проверить наличие продуктов питания в казанский Агропромышленный парк.
- Певица Дина Гарипова вернулась в Зеленодольск, решив самоизолироваться с родителями. Работу над своим альбомом она решила проводить дистанционно.
- Тем временем в Казани возле дороги начали продавать пятилитровые бутылки с антисептиком.
- Казанская студия «Громкие рыбы» показала трейлер своего веб-сериала «Последняя программа». Он снимался в Иннополисе и покажет историю столкновения программистов с искусственным интеллектом.
- В Казани сотрудники ФСБ задержали членов запрещенной в России экстремистской организации «Нурджуллар». Лидер ячейки уже арестован на два месяца. Следственные действия продолжаются.
- В Уфе произошла перестрелка. Изначально СМИ сообщали об убийстве криминального авторитета. Позже стало известно, что силовики пытались задержать экстремистов. На месте нашли оружие и взрывное устройство, они готовили теракт. Следком возбудил уголовное дело.
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