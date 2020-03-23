Экс-игрок «Рубина» Жонатас о своем лечении от коронавируса: «Никогда не испытывал такой боли»

Фото: Максим Платонов

Бывший нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о своем лечении от коронавируса. Форвард подхватил коронавирусную инфекцию неделю назад.

«Я сначала почувствовал жар, очень неприятно было, подумал, что просто мигрень. Голова и тело очень болели. Утром поговорил с врачом, он сказал мне, чтобы я сдал тест, потому что наблюдались все симптомы вируса. И тест оказался положительным.

Я не мог тренироваться еще до сдачи теста — тело настолько ослабло. Особенно в первые три дня. Я очень страдал, не было сил ни на что. Когда я пошел в душ, едва не потерял сознание. Это была очень сильная боль — никогда не чувствовал ничего подобного. Этот вирус — не шутка. Я здоровый спортсмен, при этом так страдал. Представьте себе пожилого человека. Некоторые люди не задумываются о серьезности этого вируса.», — сообщил Жонатас.

Отмечается, что футболист находится в изоляции в собственном доме, но без жены и двоих детей. На данный момент Жонатас уже пошел на поправку и приступил к легким спортивным тренировкам.

31-летний нападающий в нынешнем сезоне выступает за «Эльче» из второго испанского дивизиона, за который успел провести четыре встречи и забить один гол.

Напомним, в составе казанского «Рубина» Жонатас провел 35 матчей и забил 13 мячей. В начале сезона-2018/19 он перешел в «Ганновер». После ухода из немецкого клуба и до прихода в «Эльче» играл в бразильском «Коринтиансе».

Летом сообщалось, что Жонатас может перейти на правах свободного агента в один из российских клубов в РПЛ, но в итоге он уехал в Испанию.

