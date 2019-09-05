Экс-форвард «Рубина» Жонатас может перейти в «Динамо»

Фото: Максим Платонов

Бывший нападающий «Рубина» бразилец Жонатас может в ближайшее время стать игроком московского «Динамо». Игрок уже прибыл в Москву для подписания контракта с «бело-голубыми».

30-летний нападающий начинал текущий сезон в составе немецкого «Ганновера», выступающего во втором дивизионе Германии. Недавно клуб расторг контракт с игроком и Жонатас получил статус свободного агента.

Таким образом, «Динамо» сможет заявить футболиста для участия в соревнованиях даже после закрытия трансферного окна.

Напомним, в составе казанского «Рубина» Жонатас провел 35 матчей и забил 13 мячей. В начале сезона-2018/19 он перешел в немецкий «Ганновер».