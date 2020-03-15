Экс-футболист «Рубина» Жонатас заразился коронавирусом

Фото: Максим Платонов

31-летний нападающий испанского футбольного клуба «Эльче» из второго испанского дивизиона Жонатас заразился коронавирусом. В связи с этим в команде объявлен карантин, сообщает ее пресс-служба.

В этом сезоне Жонатас провел четыре матча за «Эльче» и забил один гол.

Напомним, в составе казанского «Рубина» Жонатас провел 35 матчей и забил 13 мячей. В начале сезона-2018/19 он перешел в «Ганновер». После ухода из немецкого клуба и до прихода в «Эльче» играл в «Коринтиансе».